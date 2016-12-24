Події

12:23 24.12.2016

Штаб АТО повідомляє про нову провокацію бойовиків – обстріл Новотроїцького зі стрілецької зброї

Незаконні збройні формування продовжують провокаційні обстріли позицій українських сил у зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"О 10.25 почався обстріл Новотроїцького зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні штабу на сторінці у "Фейсбуці" в суботу.

У прес-центрі нагадали, що з 00.00 24 грудня по всій лінії розмежування в зоні проведення АТО розпочався режим тиші. Але вже через 25 хвилин після півночі бойовики почали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях в районі Жовтого на Луганському напрямку. Крім того, бойовики стріляли по Мар'їнці і Широкиному.

"Українські військові на провокації не відповідали", - заявили в штабі.

Раніше спікер штабу АТО Леонід Матюхін повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" про чотири провокаційні обстріли позицій сил АТО на Донбасі, без застосування важкого озброєння - дві провокації в Мар'їнці та по одній в Широкиному та Жовтому.

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