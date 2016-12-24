Події

12:24 24.12.2016

Марія Гайдар поки що не планує приєднуватися до нової політсили Саакашвілі

Депутат Одеської облради Марія Гайдар поки що не планує приєднуватися до нової політичної сили екс-голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеїла Саакашвілі.

"Я не до кінця розумію, яке у мене там може бути ефективне місце. Мені дуже дорого, що я депутат Одеської облради. Також мені важливо просувати проекти медицини і соціальної сфери, в тому числі міжнародні... У мене немає вже можливості до когось приєднуватися", - сказала М.Гайдар в ефірі телекомпанії "Думська ТБ".

Також вона зазначила, що у неї не склалися робочі стосунки з нинішньою виконувачкою обов'язків голови Одеської ОДА Соломією Бобровською. Однак М. Гайдар має намір продовжити політичну діяльність в Україні і, зокрема, сконцентрувати свої зусилля на Одеській області.

Крім того, політик повідомила, що після того, як вона завершила свою роботу як заступник голови Одеської ОДА, то шукає іншу роботу, яку зможе поєднувати з депутатством.

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