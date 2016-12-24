Марія Гайдар поки що не планує приєднуватися до нової політсили Саакашвілі

Депутат Одеської облради Марія Гайдар поки що не планує приєднуватися до нової політичної сили екс-голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеїла Саакашвілі.

"Я не до кінця розумію, яке у мене там може бути ефективне місце. Мені дуже дорого, що я депутат Одеської облради. Також мені важливо просувати проекти медицини і соціальної сфери, в тому числі міжнародні... У мене немає вже можливості до когось приєднуватися", - сказала М.Гайдар в ефірі телекомпанії "Думська ТБ".

Також вона зазначила, що у неї не склалися робочі стосунки з нинішньою виконувачкою обов'язків голови Одеської ОДА Соломією Бобровською. Однак М. Гайдар має намір продовжити політичну діяльність в Україні і, зокрема, сконцентрувати свої зусилля на Одеській області.

Крім того, політик повідомила, що після того, як вона завершила свою роботу як заступник голови Одеської ОДА, то шукає іншу роботу, яку зможе поєднувати з депутатством.