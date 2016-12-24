Події

12:25 24.12.2016

Порошенко затвердив склад Комітету Національної премії України ім.Т.Шевченка

Президент України Петро Порошенко підписав указ №575/2016 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка", повідомила його прес-служба.

Головою комітету призначено письменника Юрія Щербака.

До складу Комітету за згодою увійшли 24 діячі культури і мистецтва. Зокрема, письменник Сергій Жадан, співак Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, актриса Наталя Сумська, журналіст і телеведучий Юрій Макаров, артист Олексій Богданович, театральний режисер Дмитро Богомазов, художник Анатолій Криволап, композитор Юрій Ланюк.

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