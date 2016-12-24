Події

12:50 24.12.2016

Санта Клаус вирушає в кругосвітню подорож напередодні Різдва

Санта Клаус готовий вирушити в кругосвітню подорож напередодні західного Різдва, повідомляє спеціальний сайт Об'єднаного командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (НОРАД), що традиційно відстежує його пересування по планеті.

За інформацією НОРАД, наразі Санта Клаус вже запріг оленів у свої сани з подарунками, сів у них сам і готовий до вильоту.

Будь-хто може дізнатися, де перебуває Санта Клауса 24 грудня, завітавши на сайт http://www.noradsanta.org.

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