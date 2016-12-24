Один український військовий поранений, четверо контужені за добу в зоні АТО

Один український військовослужбовець зазнав поранень, ще четверо – контузії в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу внаслідок бойових дій, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"У результаті бойових дій загиблих у лавах ЗСУ немає, один військовий зазнав поранень, четверо – контузії", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

А.Лисенко також поінформував про події на Світлодарській дузі: "Минула доба почалася з бойового зіткнення під Луганським, яке тривало безперервно 5 годин. Противник атакував за підтримки бронетехніки, мінометів і гармат, випустивши десятки снарядів і мін. Пізніше на цих рубежах сталося ще два ворожих обстріли загальною тривалістю 4 години".

Крім того, за словами спікера Міноборони, бойовики намагаються "промацати грунт" для удару з флангу. Артилерія ворога також зачепила Миронівку.

"Унаслідок агресивних дій незаконних збройних формувань у Світлодарську пошкоджено житловий будинок та поліцейський автомобіль", - додав А.Лисенко.

Загалом за добу на Луганському напрямку сталося 10 обстрілів з боку бойовиків. Половина з них - з важкого озброєння: 15 мін, 35 артснарядів, чотири реактивних снаряди від "Граду".

На Донецькому напрямку, крім ділянки фронту Троїцьке - Новолуганське, активні бойові дії вчора велися по горлівському периметру: бойовики обстріляли українські позиції в селищах-супутниках Торецька, а також у Верхньоторецькому і Новоселівці-2.

"Половина обстрілів здійснювалася з важкого озброєння. У Північному пошкоджені два житлові будинки", - повідомив А.Лисенко.

За його словами, в Авдіївській промзоні було п'ять перестрілок між силами АТО і бойовиками. На позиції "Шахта Бутівка" вчора ввечері українські військові пережили потужний тригодинний мінометний обстріл з боку Спартака. У Донецькому аеропорту було спокійно.

Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку бойовики вчинили 19 обстрілів, зокрема 13 - з важкого озброєння, зафіксовано один бій.

На Маріупольському напрямку на ділянці фронту Талаківка - Широкине і вдень, і вночі тривають потужні мінометний і артилерійський обстріли.

"По наших позиціях випущено понад 120 боєприпасів відповідного калібру. На інших рубежах - майже ідеальне перемир'я. Також короткочасний обстріл із боку противника стався під Докучаєвськом", - розповів А.Лисенко.

Загалом за добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 11 - з важкого озброєння і одне бойове зіткнення з ДРГ бойовиків.