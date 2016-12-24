Події

13:15 24.12.2016

Одеська обладміністрація оскаржить у суді бюджет регіону, ухвалений облрадою

Одеська облдержадміністрація має намір оскаржити в суді бюджет Одеської області на 2017 рік, за який депутати облради проголосували в п'ятницю, 23 грудня.

Як повідомила журналістам на прес-конференції виконувачка обов'язків голови Одеської обладміністрації Соломія Бобровська, проект бюджету, винесений на голосування, відрізнявся від документа, який підготувала Одеська ОДА, і не пройшов необхідну процедуру узгодження, як і низка інших рішень, за які проголосували депутати. У підсумку депутати нібито не знали, за який саме документ голосують.

У процесі судового розгляду чиновники ОДА хочуть довести, що депутати порушили Бюджетний кодекс.

За бюджет Одеської області на 2017 рік під час сесії проголосували 68 депутатів із 84. Доходи бюджету затверджені в сумі 7,75 млрд грн, видатки - 7,746 млрд грн.

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