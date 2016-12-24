Події

14:24 24.12.2016

Українці добре відрізняють популістів "всіх кольорів" від відповідальних політиків - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що окремі політичні сили не залишають зусиль дестабілізувати ситуацію всередині країни, використовуючи для цього всі методи: від махрового популізму до псевдомасових протестів, повідомила його прес-служба.

"Але український народ вже добре розрізняє тих, хто готовий нести відповідальність за країну і робити реальні справи, від популістів всіх кольорів: що з вилами, що з косами", - сказав глава держави у відеозверненні до учасників форуму новообраних голів та депутатів об'єднаних територіальних громад.

П.Порошенко також зазначив, що в економці та соціальній сфері найгірший період позаду, але відкотитися назад дуже легко, якщо допустити дестабілізацію. За його словами, незважаючи на всі труднощі і необхідність витрачати величезні ресурси - 5% ВВП - на безпеку і оборону, вдалося підняти мінімальну заробітну плату вдвічі, суттєво з нового року підвищити зарплату вчителям і лікарям, забезпечити програму будівництва доріг.

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