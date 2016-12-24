Експертиза підтверджує належність главі ЦВК підписів і записів в "амбарній книзі" ПР

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило результати почеркознавчої експертизи "амбарної книги" Партії регіонів, що свідчать про достовірність підпису голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського в цих записах.

"Висновок експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України, яка замість необхідних 10 днів з невідомих причин тривала 3,5 місяці, не підтверджує і водночас не виключає ймовірності того, що підпис та запис в "амбарній книзі" належать голові ЦВК. Згідно з іншою експертизою, проведеною Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ), підпис та запис від імені підозрюваного в "амбарній книзі" належать саме главі ЦВК", - повідомляє прес-служба НАБУ в суботу.

У Бюро зазаначили, що ці записи стали підставою для складання підозри щодо М.Охендовського.

Щодо виписок з банківських рахунків, то, за даними слідства, голова ЦВК поповнював свій власний банківський рахунок у ті дні, коли ставив підписи в "амбарній книзі". Так, згідно з одним із записів "чорної бухгалтерії" 27 вересня 2012 року М.Охендовський отримав від помічника одного з народних депутатів Партії регіонів $4,7 тис., з яких, за версією слідства, згідно з наявними фінансовими документами, поклав на свій банківський рахунок $4,5 тис.

У НАБУ також заявили, що не відповідають дійсності заяви адвокатів підозрюваного про те, що в повідомленні про підозру відсутні відомості про особу, що передавала кошти: "насправді такі відомості існують і зазначені в повідомленні про підозру".

Детективи НАБУ припускають, що сторона захисту може вплинути на свідків, тому наразі їй відмовлено в наданні інформації про повний перелік зазначених осіб.

Фотокопія висновку судового експерта щодо підписів М. Охендовського в "амбарній книзі" оприлюднена на сайті НАБУ.

Як повідомлялося, увечері 13 грудня М.Охендовському в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів. Його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і 4 ч. ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великих і особливо великих розмірах особою, що займає особливо відповідальне становище).

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, становить близько $161,7 тис., що в еквіваленті за курсом Національного банку України на момент вчинення злочинів становилл майже 1,29 млн грн.

21 грудня Солом'янський районний суд Києва обрав М.Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може залишати територію України тільки з дозволу слідчого. Водночас суд відмовився усувати М.Охендовського з посади голови ЦВК на 2 місяці, відхиливши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.