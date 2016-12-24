Бюджет США на 2017 р. з оборони передбачає $350 млн допомоги Україні в секторі безпеки

Президент США Барак Обама підписав бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони, яким допомога Україні у сфері безпеки збільшилася до $350 млн.

"Кошторис допомоги на безпеку України у бюджетному році-2017 збільшено, порівняно з $300 млн, закладеними в аналогічному документі на 2016 р.", - йдеться у повідомленні посольства України в США на сторінці у «Фейсбуці».

Документ передбачено виділити кошти для надання допомоги Україні у сфері безпеки, зокрема летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено за рахунок внесення засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування ЗСУ.

Як повідомлялося, підписаний президентом США законопроект щодо оборонної політики передбачає обмеження військового співробітництва з Росією. Закон на 2017 рік оборонному відомству виділяє бюджет у розмірі $611 млрд. З них $3,4 млрд буде спрямовано на "стримування Росії".