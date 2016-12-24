В Тунисе арестовали трех предполагаемых экстремистов, связанных с террористом из Берлина

Полиция Туниса арестовала трех человек, связанных с исполнителем теракта в Берлине Анисом Амри, сообщает в субботу агентство АП со ссылкой на МВД страны.

Один из арестованных - 18-летний племянник А.Амри, которому террорист отправлял деньги, чтобы тот мог приехать к нему в Европу.

Информации о двух других арестованных в сообщении не приводится.

В полиции предполагают, что все трое принадлежали к единой сети экстремистов. На данный момент их возможная роль в организации теракта и последующей попытки А.Амри скрыться от правоохранителей неизвестна.

Между тем, телеканал Си-Эн-Эн сообщает, что застреленный в Милане предполагаемый террорист пустился в бега в спешке и, по всей видимости, никто ему не помогал. Как рассказали в полиции Милана, при нем была лишь 1 тыс. евро, не было ни документов, ни мобильного телефона.

Как сообщалось, А.Амри был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов Италии близ одного из вокзалов Милана после того, как сотрудники полиции остановили подозреваемого для проверки документов.

В генпрокуратуре ФРГ позднее подтвердили, что застреленным оказался А.Амри.

Вечером в понедельник 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.