Аваков повідомив, що правоохоронці не мають інформації про можливі провокації на свята, але "рамки" поставлять

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці не мають інформації про можливі провокації і теракти у дні новорічно-різдвяних свят, але обіцяє заходи безпеки в місцях скупчень людей, зокрема прохід через рамки.

"Ні, такої інформації у нас немає. У нас створено спеціальний штаб, систему реагування чергувань по всій країні. Ми припускаємо якісь точки, де у нас будуть гуляння, концентрація людей – там будемо вживати заходів безпеки", - сказав глава МВС в ефірі телеканалу "112. Україна" під час візиту в Маріуполь (Донецька обл.), відповідаючи на запитання про те, чи є інформація про можливі провокації і теракти на свята.

А.Аваков зазначив, що іноді правоохоронці проситимуть громадян пройти через рамки, щоб гарантувати безпеку. "Думаю, нас всі зрозуміють", - додав він.

"Загалом, я думаю, це будуть гарні свята", - зазначив глава МВС.