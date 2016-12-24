Події

15:49 24.12.2016

Аваков повідомив, що правоохоронці не мають інформації про можливі провокації на свята, але "рамки" поставлять

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці не мають інформації про можливі провокації і теракти у дні новорічно-різдвяних свят, але обіцяє заходи безпеки в місцях скупчень людей, зокрема прохід через рамки.

"Ні, такої інформації у нас немає. У нас створено спеціальний штаб, систему реагування чергувань по всій країні. Ми припускаємо якісь точки, де у нас будуть гуляння, концентрація людей – там будемо вживати заходів безпеки", - сказав глава МВС в ефірі телеканалу "112. Україна" під час візиту в Маріуполь (Донецька обл.), відповідаючи на запитання про те, чи є інформація про можливі провокації і теракти на свята.

А.Аваков зазначив, що іноді правоохоронці проситимуть громадян пройти через рамки, щоб гарантувати безпеку. "Думаю, нас всі зрозуміють", - додав він.

"Загалом, я думаю, це будуть гарні свята", - зазначив глава МВС.

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