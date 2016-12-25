Події

09:37 25.12.2016

Гройсман переніс раніше запланований на 27-28 грудня візит в Ізраїль

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит в Ізраїль, який раніше планувався на 27-28 грудня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За словами джерела, візит перенесено на невизначений термін, що пов'язано з ситуацією навколо вчорашнього голосування в Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, зокрема й Україна, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона доволі негативно відреагувала на результати голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ є чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.

За словами співрозмовника агентства, прем'єр з розумінням поставився до ситуації, що склалася, і надалі має намір інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною для врегулювання проблемних питань та активнішого розвитку двосторонніх відносин.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 39 разів за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

В акваторії поблизу сочинського узбережжя передбачуване місце падіння літака Ту-154

Бюджет США на 2017 р. з оборони передбачає $350 млн допомоги Україні в секторі безпеки

Експертиза підтверджує належність главі ЦВК підписів і записів в "амбарній книзі" ПР

У НАБУ достатньо доказів, що підтверджують оригінальність "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

ОСТАННЄ

Рятувальники в акваторії Чорного моря не спостерігають плотів із людьми, що вижили, внаслідок катастрофи ТУ-154

На борту зниклого Ту-154 були військові РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, що летіли на базу "Хмеймім", і 9 журналістів

Зниклий після вильоту з Сочі літак Ту-154 Міноборони РФ летів до Сирії

Аваков повідомив, що правоохоронці не мають інформації про можливі провокації на свята, але "рамки" поставлять

В Тунисе арестовали трех предполагаемых экстремистов, связанных с террористом из Берлина

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Поинт Плезент
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА