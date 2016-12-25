Гройсман переніс раніше запланований на 27-28 грудня візит в Ізраїль

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит в Ізраїль, який раніше планувався на 27-28 грудня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За словами джерела, візит перенесено на невизначений термін, що пов'язано з ситуацією навколо вчорашнього голосування в Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, зокрема й Україна, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона доволі негативно відреагувала на результати голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ є чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.

За словами співрозмовника агентства, прем'єр з розумінням поставився до ситуації, що склалася, і надалі має намір інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною для врегулювання проблемних питань та активнішого розвитку двосторонніх відносин.