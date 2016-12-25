Події

09:39 25.12.2016

Бойовики 39 разів за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу члени незаконних збройних формувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема, на маріупольському напрямку бойовики обстрілювали околиці населених пунктів Мар'їнка, Широкине, Водяне, Талаківка. Двічі було здійснено обстріл по одній міні калібру 120 мм у районі населеного пункту Талаківка. По Широкиному вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку позиції ЗСУ було обстріляно біля Луганського, Майорська та Авдіївки. По Луганському вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм.

На Луганському напрямку по Троїцькому і Жовтому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

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