Унаслідок пожежі в Рівненській області загинули двоє дітей

У суботу, 24 грудня, в с. Великі Озери Дубровицького району Рівненської області, внаслідок пожежі загинули дві дитини, повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Пожежу було ліквідовано силами місцевих жителів, пожежно-рятувальний підрозділ не викликали. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний житловий будинок.

"Місцеві жителі після ліквідації пожежі на попелищі знайшли тіла двох дітей (дівчинки 2011 року народження та хлопчика 2013 р.н.), ще один хлопчик 2012 р. госпіталізований у важкому стані в Дубровицьку центральну районну лікарню", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

На місці події працювали оперативна група Дубровицького районного сектору Головного управління ДСНС області та правоохоронці.