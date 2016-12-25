Події

13:17 25.12.2016

Гройсман переніс візит в Ізраїль на невизначений термін

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит в Ізраїль на невизначений термін, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук.

"Володимир Гройсман переніс свій візит в Ізраїль. Нову дату візиту буде визначено пізніше", - сказав Д.Столярчук в неділю.

Як повідомлялося, візит прем'єра в Ізраїль було заплановано на 27-28 грудня.

За словами інформованого джерела, перенесення візиту пов'язане з ситуацією щодо голосування у Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. Із 15 членів Ради Безпеки ООН 14, зокрема й Україна, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона доволі негативно відреагувала на результати голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ є чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.

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