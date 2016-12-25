Прикордонники затримали українця, якого розшукував Інтерпол за вбивство, і викрадену іномарку

Прикордонники Чернігівського загону Державної прикордонної служби затримали 24 грудня громадянина України, якого розшукував Інтерпол за вчинення умисного вбивства.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби у неділю, громадянина затримали під час в’їзду в країну через пункт пропуску "Нові Яриловичі" на українсько-білоруському кордоні на рейсовому автобусі.

Того ж дня в пункті пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону затримали автомобіль "Хонда" української реєстрації 2006 р.в. із громадянином України за кермом. Під час перевірки було встановлено, що автомобіль було викрадено на території України у вересні 2014 року.

"В обох випадках проінформовано чергового Укрбюро Інтерполу м. Київа, громадян та транспортний засіб передано співробітникам Національної поліції в Чернігівській та Львівський областях відповідно", - йдеться в повідомленні.