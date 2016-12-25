Уперше за 6 діб сили АТО не зазнали втрат на Світлодарській дузі

Один український військовослужбовець дістав поранення під м. Авдіївкою Донецької області в суботу, загиблих у зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу немає, повідомляє речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один військовослужбовець дістав поранень. Це сталося в районі населеного пункту Авдіївка. Таким чином уперше за шість днів у нас немає втрат на Світлодарській дузі", - розповів О.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

За його словами, незважаючи на домовленості про припинення вогню в зоні АТО сталася низка порушень режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. "Ворожі обстріли мали місце на всіх напрямках, проте ситуація має певну тенденцію до деескалації. Зокрема, стало спокійніше в основних гарячих точках - на Світлодарській дузі, в Авдіївській промзоні, Широкиному тощо. Також противник значно рідше застосовував важке озброєння", - повідомив О.Мотузяник.

Спікер Міноборони розповів, що на маріупольському напрямку за добу бойовики відкривали вогонь 23 рази, з них двічі - із застосуванням важкого озброєння. Більшість обстрілів припали на ділянку Павлопіль-Широкино. "Крім численних провокацій із застосуванням легкого озброєння, по наших позиціях було випущено кілька мінометних мін. Переважно окупанти порушували режим тиші вдень", - розповів він.

Також, за словами О.Мотузяника, бойовики порушували режим тиші в м. Мар'їнки і під м. Докучаєвськом Донецької області.

На донецькому напрямку сталося 15 обстрілів з боку незаконних збройних формувань, з них два - з важкого озброєння. "У Луганському, як і раніше, бойовики регулярно відкривають вогонь. Один з обстрілів був мінометним, і стався під вечір; по наших позиціях випущено 12 мін. В Авдіївській промзоні - 2 години тривала перестрілка між силами АТО і противником. Окупанти також застосовували міномет", - повідомив речник Міноборони.

Крім того, за його словами, незаконні збройні формування відкривали вогонь під Горлівкою і на позиції "Шахта Бутівка".

На луганському напрямку стався один обстріл з боку бойовиків в с. Жовтому Слов'яносербського району, розповів О.Мотузяник. Обстріл тривав 25 хвилин.