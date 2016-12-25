Події

14:35 25.12.2016

Пожежу біля метро "Лісова" у Києві локалізовано

Пожежу на складах секонд-хенду в районі станції метрополітену "Лісова" на східній околиці Києва наразі локалізовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Пожежу локалізовано о 13:10. На місці працюють пожежники, площа приблизно 2 тис. кв. м. Загиблих і постраждалих немає. Причини встановлюються", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС в неділю.

ЗМІ з посиланням на рятувальників також повідомляють, що небезпеки поширення вогню наразі вже немає, хоча ліквідація полум'я ще триває. На місці працює 17 одиниць спеціальної рятувальної техніки. Дві станції метрополітену "Лісова" і "Чернігівська", закриті у зв'язку з пожежею, не працюють досі: поїзди, що працюють на Святошино-Броварській (М1) лінії столичного метро, йдуть лише до станції "Дарниця".

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