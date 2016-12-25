На місці пожежі біля станції метро "Лісова" у Києві знайдено тіло загиблої жінки

На місці пожежі на складах секонд-хенду в районі станції метрополітену "Лісова" на східній околиці Києва знайдено тіло загиблої жінки, повідомляє керівник прес-служби Головного управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага.

"Під час гасіння пожежі і розбору згорілих конструкцій у туалеті – і за словами свідків, вони говорили, що там, можливо, була жінка – справді, ми знайшли тіло жінки. Тіло дуже обгоріло, воно ще там (на місці пожежі – ІФ), тому що роботи з ліквідації пожежі ще тривають", - сказала С.Водолага в ефірі телеканалу "112" в неділю.

При цьому представник ДСНС наголосила, що "це ще не остаточна інформація". "Остаточну інформацію про кількість можливих жертв ми зможемо сказати тільки після цілковитого гасіння пожежі і також після розбору всіх згорілих конструкцій", - зазначила вона.

"Версії причин загоряння розробляють правоохоронні органи. Вони розглядають абсолютно всі версії від підпалу до короткого замикання. Вже остаточно причину буде встановлено після проведення оперативно-слідчих дій", - додала С.Водолага.

У прес-службі ДСНС уточнили, що пожежа має місце у торгових рядах секонд-хенду на вул. Мурманській, 6. Роботи з його ліквідації досі тривають. На місці події працює 22 одиниці основної та спеціальної пожежорятувальної техніки і 92 людини особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.

Як повідомлялося, інформація про пожежу на складах секонд-хенду в районі станції метрополітену "Лісова" на східній околиці Києва, де розташований торговий комплекс "Даринок", надійшла рятувальникам близько 12:00 в неділю. За даними ДСНС, площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м. Пожежу було локалізовано о 13:10.

Раніше повідомлялося, що загиблих і постраждалих немає.

У зв'язку з пожежею закривалися дві останні станцій метро на Святошинсько-Броварській (М1) лінії - "Лісова" і "Чернігівська", поїзди курсували лише до "Дарниці". Наразі рух відновлено на всій лінії, обидві станції відновили свою роботу.