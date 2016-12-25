Рух на станціях київського метро "Лісова" і "Чернігівська" відновлено КП "Київський метрополітен"

Рух на станціях "Лісова" і "Чернігівська" Святошинсько-Броварської (М1) лінії метрополітену в Києві, що закривалися у зв'язку з пожежею на складах у районі станції метрополітену "Лісова" на східній околиці Києва в наразі відновлено.

"Ми повністю відновили рух червоною лінією. "Чернігівська" і "Лісова" відкриті для пасажирів", - йдеться в повідомленні на сторінці КП "Київський метрополітен" у соцмережі Facebook.

У свою чергу, спікер КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон розповіла, що внаслідок пожежі було пошкоджено ізоляцію силового обладнання метрополітену, лінія якого на цій ділянці проходить на поверхні.

"У нас є пошкодження ізоляції нашого силового обладнання. Вони не критичні, але їх достатньо. Я думаю, що ближче до завтрашнього дня буде (відомий – ІФ) повний обсяг (збитку – ІФ) і ми про це також розповімо, і про рівень збитків зокрема", - розповіла Н.Макогон в ефірі телеканалу "112" в неділю.

За її словами, перед відкриттям руху станції та перегони пройшли відповідну перевірку. "Станції пройшли повну перевірку. Ми подали напругу, відновили рух потягів для пасажирів. Попередньо, звісно, провели тестування без пасажирів. Наразі ми впевнені в тому, що можемо безпечно перевозити людей, рух на лінії відновлено. Однак паралельно тривають відновлювальні роботи самого обладнання і відбувається обстеження нашого обладнання на всій ділянці, де була пожежа", - повідомила Н.Макогон.

Як повідомлялося, руху на ділянці лінії М1 не було понад дві години у неділю. Повідомлення про припинення руху у зв'язку з пожежею було опубліковано прес-службою метрополітену о 12:39, про відновлення – о14:58.