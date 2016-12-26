Події

10:00 26.12.2016

Українська армія готова до звільнення своєї землі

Українські військовослужбовці успішно утримують свої позиції та готові звільняти свою землю від окупантів, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль.

"Основне досягнення цього року - це те, що ми утримуємо свої позиції. Ми бачимо готовність армії до звільнення своєї землі", - сказав він в ефірі програми "Факти тижня" на каналі ICTV.

За його словами, великим досягненням року, що минає, є призупинення мобілізації, і тепер в АТО є лише контрактники.

"Чоловіки, які пройшли через АТО, і вирішили стати офіцерами, - це дуже мотивовані, дуже перспективні військовослужбовці", - наголосив він.

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