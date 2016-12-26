Бойовики за минулу добу 33 рази обстріляли сили АТО

Бойовики незаконних збройних формувань за минулу добу 33 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

На маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли Лебединське. З 82-мм мінометів - Широкине, Талаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Старогнатівку, Широкине і Павлополь. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На донецькому напрямку зі 120- і 82-мм мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське і Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляне зі стрілецької зброї.

На луганському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці.