Аваков підтримує розгляд питання голосування України за резолюцію РБ ООН щодо Ізраїлю на засіданні Кабміну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає за необхідне розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України питання голосування України за резолюцію Ради безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

"Голосування України проти Ізраїлю в ООН виглядає дивним і непродуманим. Цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін.