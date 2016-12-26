Події

10:20 26.12.2016

Аваков підтримує розгляд питання голосування України за резолюцію РБ ООН щодо Ізраїлю на засіданні Кабміну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає за необхідне розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України питання голосування України за резолюцію Ради безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

"Голосування України проти Ізраїлю в ООН виглядає дивним і непродуманим. Цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін.

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