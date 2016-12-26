Термінові ремонтні роботи на важливих об'єктах інфраструктури Донбасу виконано в повному обсязі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) вжила необхідних заходів для термінового ремонту на об'єктах інфраструктури, які були пошкоджені за минулий тиждень унаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями.

"За минулий тиждень незаконні збройні формування 11 разів завдавали вогневих ударів по місцях, де немає позицій Збройних сил України. У результаті ворожих обстрілів було пошкоджено низку важливих об'єктів інфраструктури Донбасу", - наводить прес-центр АТО слова керівника української сторони СЦКК генерал-майора Анатолія Петренка.

Зокрема, без подачі електроенергії залишилася Донецька фільтрувальна станція, що здійснює водопостачання Авдіївки та Ясинуватої. Під загрозою повної зупинки опинився Авдіївський коксохімічний завод. Також було пошкоджено високовольтні лінії електропередач до підстанцій, які забезпечують водопостачання міст Торецьке, Горлівка, Донецьк та Маріуполь. Без питної води могли залишитися понад півмільйона мирних жителів.

"Офіцери української сторони СЦКК вжили оперативних заходів для негайного проведення ремонтно-відновних робіт. Станом на 15:00 25 грудня всі основні ремонтні роботи виконано в повному обсязі", - наголосив А.Петренко.