Події

10:27 26.12.2016

Для активізації процесу обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей

Із метою активізувати процес обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей, затриманих і засуджених в Україні, заявляє глава Служби безпеки України Василь Грицак.

"Ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 людей, які вже отримали вироки в судах... Просто віддамо, щоб зрушити процес", - сказав В.Грицак у неділю ввечері в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Рішення щодо обміну заручників приймає одна людина (у РФ - ІФ). Ми готові зробити все, щоб забрати наших хлопців", - додав він, нагадавши, що в полоні нині перебувають 109 українських громадян.

ВАЖЛИВЕ

У Щасті українській стороні передано тіла двох загиблих на Світлодарській дузі

Бойовики за минулу добу 33 рази обстріляли сили АТО

Помер британський співак Джордж Майкл

Прем'єр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати Україну

Врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту має відбуватися мирним шляхом

ОСТАННЄ

ЄБРР виділить до EUR8 млн на придбання 35 нових тролейбусів для Івано-Франківська

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох військових-дезертирів, затриманих на адмінмежі з Кримом

Флешмоб "Казино внутрішніх справ" відбувся біля будівлі МВС у Києві

Луценко про боротьбу з МАФами в Києві: Нічні бульдозери та поліцейські зачистки недопустимі

Мінінфраструктури погодило фінплан "Укрзалізниці" на 2017 р., при цьому розкритикувавши його

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Битва империй
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА