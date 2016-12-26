Для активізації процесу обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей

Із метою активізувати процес обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей, затриманих і засуджених в Україні, заявляє глава Служби безпеки України Василь Грицак.

"Ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 людей, які вже отримали вироки в судах... Просто віддамо, щоб зрушити процес", - сказав В.Грицак у неділю ввечері в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Рішення щодо обміну заручників приймає одна людина (у РФ - ІФ). Ми готові зробити все, щоб забрати наших хлопців", - додав він, нагадавши, що в полоні нині перебувають 109 українських громадян.