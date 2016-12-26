Події

10:28 26.12.2016

Кабмін скасував порядок компенсації особам, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям у будинках із централізованим опаленням

Кабінет Міністрів України скасував порядок надання компенсації громадянам, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям і проживають у будинках із централізованим опаленням.

Згідно з повідомленням, яке додається до постанови №986 від 21 грудня, уряд скасував порядок надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках із центральним опаленням, оскільки чинним Гірничим законом України не передбачено надання відповідної компенсації.

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