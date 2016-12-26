Події

10:32 26.12.2016

Екс-перший заступник голови правління ПриватБанку заперечує виведення коштів із банку перед введенням в нього тимчасової адміністрації

Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Олег Гороховський заперечує виведення коштів із банку перед введенням у нього тимчасової адміністрації.

"У сучасному світі нічого неможливо нікуди вивести, і про це б усі знали і це б усі бачили тощо. Їх, міфічних мільярдів виведених, не існує", - сказав О.Гороховський в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, Національний банк України знає про те, що кошти не виводили.

Раніше глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявляла, що перед введенням у ПриватБанк тимчасової адміністрації з нього було виведено 2,6 млрд грн.

ВАЖЛИВЕ

Для активізації процесу обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей

У Щасті українській стороні передано тіла двох загиблих на Світлодарській дузі

Бойовики за минулу добу 33 рази обстріляли сили АТО

Помер британський співак Джордж Майкл

Прем'єр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати Україну

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" має намір у 2017 р. зберегти показник пасажирських перевезень на рівні 2016 р.

ЄБРР виділить до EUR8 млн на придбання 35 нових тролейбусів для Івано-Франківська

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох військових-дезертирів, затриманих на адмінмежі з Кримом

Флешмоб "Казино внутрішніх справ" відбувся біля будівлі МВС у Києві

Луценко про боротьбу з МАФами в Києві: Нічні бульдозери та поліцейські зачистки недопустимі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Гадалка: Любовь в гараже
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА