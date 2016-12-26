Екс-перший заступник голови правління ПриватБанку заперечує виведення коштів із банку перед введенням в нього тимчасової адміністрації

Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Олег Гороховський заперечує виведення коштів із банку перед введенням у нього тимчасової адміністрації.

"У сучасному світі нічого неможливо нікуди вивести, і про це б усі знали і це б усі бачили тощо. Їх, міфічних мільярдів виведених, не існує", - сказав О.Гороховський в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, Національний банк України знає про те, що кошти не виводили.

Раніше глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявляла, що перед введенням у ПриватБанк тимчасової адміністрації з нього було виведено 2,6 млрд грн.