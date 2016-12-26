Події

10:37 26.12.2016

Суд оштрафував харківського науковця за допомогу в розробленні та виробництві космічного тепловізора в КНР без дозволу Держслужби експортного контролю

Московський районний суд Харкова затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і пенсіонером, якого обвинувачують у допомозі в розробленні та виробництві космічного тепловізора в Китайській Народній Республіці без необхідного дозволу Державної служби експортного контролю.

"Визнати винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України, та призначити йому погоджене сторонами покарання... у вигляді штрафу... в розмірі 3 тис. 400 грн, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю", - йдеться у вироку, оприлюдненому на сайті єдиного Держреєстру судових рішень.

Як зазначено в мотивувальній частині рішення, обвинувачуваний протягом 18 років (1988-2006 рр.) працював у Спеціальному конструкторському технологічному бюро Фізико-технічного інституту низьких температур і керував роботами з розроблення інфрачервоного оптико-електронного тракту та кріовакуумного стенда для його випробувань, які проводилися з метою створення космічного тепловізора, який міг виявляти, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети.

У жовтні 2015 р. чоловік отримав електронною поштою листа від представника Пекінського інституту космічної механіки та електромеханіки КНР, який пропонував розробити космічний тепловізор і надати комплект техдокументації до нього за грошову винагороду. Обвинувачений погодився і незабаром поїхав до Пекіна, взявши із собою розроблену техдокументацію. Дозволу на вивезення документів у нього не було і на митниці він їх не декларував. У Китаї він, не маючи дозволу Держслужби експортного контролю, допомагав у розробленні, виробництві та тестуванні супутника з високочутливими тепловізорами для контролю космічного простору.

За виконані роботи обвинувачений отримав $1 тис, з яких заплатив $200 податків.

Обвинувачений свою провину визнав повністю. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів після його оголошення.

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