Події

10:38 26.12.2016

Втрати противника на Донбасі за минулий тиждень становили 18 убитих і 38 поранених

Втрати противника за минулий тиждень (19-25 грудня) становлять 18 убитих військовослужбовців і 38 поранених, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У період 19-25 грудня втрати противника становили: 18 військовослужбовців убитими і 38 пораненими. З них у складі 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ троє військовослужбовців убито і п'ять поранено. У складі 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ поранений один військовослужбовець. У складі 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК 15 військовослужбовців убито й 32 поранено", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці у Facebook у понеділок.

У розвідці також зазначили, що за минулий тиждень унаслідок спроб противника зайняти нові позиції на Світлодарській дузі та порушень під час транспортування зброї і боєприпасів, незадовільних умов служби і медичного забезпечення збільшилась кількість загиблих і травмованих військовослужбовців з'єднань і військових частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ.

ГУР інформує, що в цивільних лікарнях Луганська введено режим обмеження доступу відвідувачів у зв'язку з приховуванням розміщення великої кількості поранених військовослужбовців російських військ. "Морг головної міської лікарні заповнений убитими російськими військовослужбовцями. У медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Луганської області проводиться виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених військовослужбовців", - зазначає українська розвідка.

ВАЖЛИВЕ

Для активізації процесу обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей

У Щасті українській стороні передано тіла двох загиблих на Світлодарській дузі

Бойовики за минулу добу 33 рази обстріляли сили АТО

Помер британський співак Джордж Майкл

Прем'єр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати Україну

ОСТАННЄ

ЄБРР виділить до EUR8 млн на придбання 35 нових тролейбусів для Івано-Франківська

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох військових-дезертирів, затриманих на адмінмежі з Кримом

Флешмоб "Казино внутрішніх справ" відбувся біля будівлі МВС у Києві

Луценко про боротьбу з МАФами в Києві: Нічні бульдозери та поліцейські зачистки недопустимі

Мінінфраструктури погодило фінплан "Укрзалізниці" на 2017 р., при цьому розкритикувавши його

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Контакты. Джон Хиллиард
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА