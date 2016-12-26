Втрати противника на Донбасі за минулий тиждень становили 18 убитих і 38 поранених

Втрати противника за минулий тиждень (19-25 грудня) становлять 18 убитих військовослужбовців і 38 поранених, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У період 19-25 грудня втрати противника становили: 18 військовослужбовців убитими і 38 пораненими. З них у складі 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ троє військовослужбовців убито і п'ять поранено. У складі 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ поранений один військовослужбовець. У складі 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК 15 військовослужбовців убито й 32 поранено", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці у Facebook у понеділок.

У розвідці також зазначили, що за минулий тиждень унаслідок спроб противника зайняти нові позиції на Світлодарській дузі та порушень під час транспортування зброї і боєприпасів, незадовільних умов служби і медичного забезпечення збільшилась кількість загиблих і травмованих військовослужбовців з'єднань і військових частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ.

ГУР інформує, що в цивільних лікарнях Луганська введено режим обмеження доступу відвідувачів у зв'язку з приховуванням розміщення великої кількості поранених військовослужбовців російських військ. "Морг головної міської лікарні заповнений убитими російськими військовослужбовцями. У медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Луганської області проводиться виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених військовослужбовців", - зазначає українська розвідка.