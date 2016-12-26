Україна за 2,5 місяця опалювального сезону 2016/2017 скоротила запаси в ПСГ на 2,5 млрд куб. м

Україна від початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня, і до 24 грудня 2016 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 14,1% (на 2 млрд 441,1 млн куб. м) - до 12 млрд 290,93 млн куб. м.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 24 грудня відбір становив 47,4 млн куб. м, а за 1-24 грудня - 1 млрд 270,64 млн куб. м (у середньому - 52,94 млн куб. м/добу). У листопаді середньодобовий відбір становив - 30,31 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому - 24 грудня 2015 року - становив 48,48 млн куб. м за запасів 14 млрд 527,46 млн куб. м, а два роки тому - 24 грудня 2014 року - 50,15 млн куб. м за запасів 11 млрд 988,02 млн куб. м.

Станом на 24 грудня 2016 року газ імпортувався в добовому режимі 51,816 млн куб. м (Словаччина - 41,709 млн куб. м, Угорщина - 5,983 млн куб. м, Польща - 4,124 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року (http://utg.ua/still-alive/).

Видобуток газу в Україні 24 грудня становив 56,718 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 40,613 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,479 млн куб. м, інші компанії - 12,626 млн куб. м).

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-24 грудня становив 6 млрд 639,3 млн куб. м, що відповідає місячному показнику близько 8,5-8,6 млрд куб. м.

Як повідомлялося, з другої декади жовтня в Києві та областях України стартував опалювальний сезон. Спочатку теплопостачальні організації подали тепло до бюджетних організацій, а потім почали подання тепла населенню.

За словами голови "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, компанія надала НАК "Нафтогаз України" дорожню карту, згідно з якою потреби України в щодобовому імпорті до 1 березня 2017 року мають становити 40-42 млн куб. м, і лише з 1 березня необхідність в імпорті знизиться до 27 млн куб. м на добу.

У НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАК, на кінець опалювального сезону в сховищах все ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимого значення в 5 млрд куб. м.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що опалювальний сезон із погляду температурних умов в Україні триватиме 160-180 днів.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 років із 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року із запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. із 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року із запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.