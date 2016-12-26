Події

10:41 26.12.2016

Україна за 2,5 місяця опалювального сезону 2016/2017 скоротила запаси в ПСГ на 2,5 млрд куб. м

Україна від початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня, і до 24 грудня 2016 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 14,1% (на 2 млрд 441,1 млн куб. м) - до 12 млрд 290,93 млн куб. м.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 24 грудня відбір становив 47,4 млн куб. м, а за 1-24 грудня - 1 млрд 270,64 млн куб. м (у середньому - 52,94 млн куб. м/добу). У листопаді середньодобовий відбір становив - 30,31 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому - 24 грудня 2015 року - становив 48,48 млн куб. м за запасів 14 млрд 527,46 млн куб. м, а два роки тому - 24 грудня 2014 року - 50,15 млн куб. м за запасів 11 млрд 988,02 млн куб. м.

Станом на 24 грудня 2016 року газ імпортувався в добовому режимі 51,816 млн куб. м (Словаччина - 41,709 млн куб. м, Угорщина - 5,983 млн куб. м, Польща - 4,124 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року (http://utg.ua/still-alive/).

Видобуток газу в Україні 24 грудня становив 56,718 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 40,613 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,479 млн куб. м, інші компанії - 12,626 млн куб. м).

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-24 грудня становив 6 млрд 639,3 млн куб. м, що відповідає місячному показнику близько 8,5-8,6 млрд куб. м.

Як повідомлялося, з другої декади жовтня в Києві та областях України стартував опалювальний сезон. Спочатку теплопостачальні організації подали тепло до бюджетних організацій, а потім почали подання тепла населенню.

За словами голови "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, компанія надала НАК "Нафтогаз України" дорожню карту, згідно з якою потреби України в щодобовому імпорті до 1 березня 2017 року мають становити 40-42 млн куб. м, і лише з 1 березня необхідність в імпорті знизиться до 27 млн куб. м на добу.

У НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАК, на кінець опалювального сезону в сховищах все ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимого значення в 5 млрд куб. м.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що опалювальний сезон із погляду температурних умов в Україні триватиме 160-180 днів.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 років із 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року із запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. із 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року із запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.

ВАЖЛИВЕ

Для активізації процесу обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей

У Щасті українській стороні передано тіла двох загиблих на Світлодарській дузі

Бойовики за минулу добу 33 рази обстріляли сили АТО

Помер британський співак Джордж Майкл

Прем'єр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати Україну

ОСТАННЄ

ЄБРР виділить до EUR8 млн на придбання 35 нових тролейбусів для Івано-Франківська

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох військових-дезертирів, затриманих на адмінмежі з Кримом

Флешмоб "Казино внутрішніх справ" відбувся біля будівлі МВС у Києві

Луценко про боротьбу з МАФами в Києві: Нічні бульдозери та поліцейські зачистки недопустимі

Мінінфраструктури погодило фінплан "Укрзалізниці" на 2017 р., при цьому розкритикувавши його

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Маленькие питомцы
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА