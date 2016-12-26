Події

11:07 26.12.2016

Мінінфраструктури погодило фінплан "Укрзалізниці" на 2017 р., при цьому розкритикувавши його

Міністерство інфраструктури погодило фінансовий план ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік, повідомила прес-служба міністерства з посиланням на його главу Володимира Омеляна.

Погодивши документ, представники міністерства, однак, піддали його критиці. Так, зокрема, В.Омелян зазначив, що міністерство чекало більш ґрунтовного та системного документа.

"Фінансовий план є відверто слабким. Він не відображає повною мірою весь спектр напрямків розвитку компанії наступного року", - наведено слова міністра в прес-релізі без уточнень, про які саме напрями йдеться.

За словами міністра, фінплан погоджено в цілому, "інакше робота компанії опинилася б на межі зупинки".

Крім того, перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов заявив, що процедура планування на "Укрзалізниці" залишилась такою самою, як була 5, 10 і 15 років тому.

"Зберігся радянський підхід до планування: підрозділи "УЗ" подають плани, їх ріжуть, окремі пункти затверджують і включають в один єдиний фінплан компанії. Це не той підхід, якого ми очікували від нової команди, яка, в першу чергу, мала запровадити європейське бачення розвитку компанії, а не збирати фінплан, як пазли з різних картинок", - сказав Є.Кравцов.

Загалом, за його словами, міністерство не побачило системної та переконливої позиції щодо розподілу 12 млрд грн капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток компанії в 2017 році.

Проект фінплану відправлено на погодження у відповідні центральні органи виконавчої влади, після чого його буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів.

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