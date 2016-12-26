Події

12:09 26.12.2016

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох військових-дезертирів, затриманих на адмінмежі з Кримом

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова та Максима Одинцова, які, порушивши присягу, перейшли на бік країни-агресора.

"Колишні молодший сержант і прапорщик, проходячи службу в одній із військових частин, дислокованих на території Автономної Республіки Крим, під час окупації півострова не виконали наказу щодо прибуття до нового місця служби і залишилися на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв'язку з чим були оголошені в розшук. Надалі вони уклали контракти про проходження військової служби у ЗС РФ", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України в понеділок.

У прес-службі нагадали, що 20 листопада працівники Служби безпеки України затримали цих дезертирів на території України.

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону вручила затриманим письмові повідомлення про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408 (дезертирство) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тепер їх подальшу долю вирішуватиме суд.

Як повідомлялося, українські військовослужбовців М.Одинцов та О.Баранов у 2014 році після анексії Криму перейшли служити до російської армії. Їх затримали працівники СБУ 20 листопада на адміністративній межі з Кримом біля пункту пропуску "Чонгар" (Херсонська обл.). Суд прийняв рішення про їх арешт на два місяці з альтернативою внесення застави. Згодом можливість застави суд скасував.

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