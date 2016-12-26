ЄБРР виділить до EUR8 млн на придбання 35 нових тролейбусів для Івано-Франківська

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 26 грудня підписав угоду з комунальним підприємством "Електроавтотранс" (Івано-Франківськ) про надання кредиту на суму до EUR8 млн для придбання 35 нових низькопідлогових тролейбусів, реконструкції та модернізації тролейбусного депо, а також розширення наявної мережі електротранспорту, повідомила прес-служба банку.

"ЄБРР виділяє більше ресурсів на підтримку оновлення рухомого складу в містах на всій території України в контексті своєї програми розвитку громадського транспорту в країні. Новий проект у рамках цієї програми, яка була затверджена в 2015 році і спрямована на надання допомоги із заміни застарілої транспортної інфраструктури, передбачає кредит на суму до EUR8 млн КП "Електроавтотранс", що надає послуги громадського транспорту в Івано-Франківську", - йдеться в повідомленні.

Зазначений кредит супроводжуватиметься грантом на суму до EUR1 млн зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР.

"Нові тролейбуси, закупівля яких відбудеться в 2017 році у рамках прозорої процедури, будуть на 25% ефективніші за наявні, більшість з яких досягла стадії повної зношеності. Новий рухомий склад також буде більш енергоефективним та екологічним", - зазначає ЄБРР.

Як повідомлялося, ЄБРР також надає кредит на суму до EUR8 млн комунальному підприємству "Кременчуцьке тролейбусне управління" (КТУ) на закупівлю 50 нових низькопідлогових тролейбусів, запасних частин до них і ремонтно-діагностичного обладання.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Від початку діяльності в країні в 1993 році банк узяв на себе зобов'язання щодо надання майже EUR12 млрд у рамках 369 проектів.

Виручка КП "Електроавтотранс" у 2015 р. становила 8,124 млн грн, чистий збиток 652 млн грн.