Події

12:12 26.12.2016

ЄБРР виділить до EUR8 млн на придбання 35 нових тролейбусів для Івано-Франківська

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 26 грудня підписав угоду з комунальним підприємством "Електроавтотранс" (Івано-Франківськ) про надання кредиту на суму до EUR8 млн для придбання 35 нових низькопідлогових тролейбусів, реконструкції та модернізації тролейбусного депо, а також розширення наявної мережі електротранспорту, повідомила прес-служба банку.

"ЄБРР виділяє більше ресурсів на підтримку оновлення рухомого складу в містах на всій території України в контексті своєї програми розвитку громадського транспорту в країні. Новий проект у рамках цієї програми, яка була затверджена в 2015 році і спрямована на надання допомоги із заміни застарілої транспортної інфраструктури, передбачає кредит на суму до EUR8 млн КП "Електроавтотранс", що надає послуги громадського транспорту в Івано-Франківську", - йдеться в повідомленні.

Зазначений кредит супроводжуватиметься грантом на суму до EUR1 млн зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР.

"Нові тролейбуси, закупівля яких відбудеться в 2017 році у рамках прозорої процедури, будуть на 25% ефективніші за наявні, більшість з яких досягла стадії повної зношеності. Новий рухомий склад також буде більш енергоефективним та екологічним", - зазначає ЄБРР.

Як повідомлялося, ЄБРР також надає кредит на суму до EUR8 млн комунальному підприємству "Кременчуцьке тролейбусне управління" (КТУ) на закупівлю 50 нових низькопідлогових тролейбусів, запасних частин до них і ремонтно-діагностичного обладання.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Від початку діяльності в країні в 1993 році банк узяв на себе зобов'язання щодо надання майже EUR12 млрд у рамках 369 проектів.

Виручка КП "Електроавтотранс" у 2015 р. становила 8,124 млн грн, чистий збиток 652 млн грн.

ВАЖЛИВЕ

Для активізації процесу обміну полоненими Україна в односторонньому порядку передасть 15 людей

У Щасті українській стороні передано тіла двох загиблих на Світлодарській дузі

Бойовики за минулу добу 33 рази обстріляли сили АТО

Помер британський співак Джордж Майкл

Прем'єр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати Україну

ОСТАННЄ

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох військових-дезертирів, затриманих на адмінмежі з Кримом

Флешмоб "Казино внутрішніх справ" відбувся біля будівлі МВС у Києві

Луценко про боротьбу з МАФами в Києві: Нічні бульдозери та поліцейські зачистки недопустимі

Мінінфраструктури погодило фінплан "Укрзалізниці" на 2017 р., при цьому розкритикувавши його

Україна за 2,5 місяця опалювального сезону 2016/2017 скоротила запаси в ПСГ на 2,5 млрд куб. м

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Возвращение Синдбада
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в николаеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА