Геращенко: Ми щасливі звільненню кожної людини

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що Київ вітає звільнення кожного громадянина України.

Коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" заяву керівників т. з. "ЛНР" і "ДНР" про наміри передати народному депутату Надії Савченко двох полонених жінок, І. Геращенко сказала: "Ми щасливі звільненню кожної людини. Якщо передача українською стороною 15-ти тих, кого запитували ОРДЛО, серед яких 6 жінок, сприяє звільненню і розблокує цей процес, ми щасливі".

За словами І. Геращенко, долю цих жінок обговорювали на засіданнях гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України в Мінську. "Їхню доля обговорювали не раз на мінських групах, зокрема на останньому Мінську", - сказала перший віце-спікер.

І. Геращенко також розповіла, що одна з жінок, яких пообіцяли звільнити, "працює в одній з державних інституцій, а інша працює в медіа".

Як повідомлялося, керівники так званих "ДНР/ЛНР" заявили про наміри передати двох полонених жінок Н.Савченко.

"Як жест доброї волі напередодні Нового року та Різдва ми, без жодних умов, передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак, в надії активізувати процес звільнення з полону наших громадян, з надією на те, що в наступному році вони возз'єднаються з рідними і близькими", - йдеться в заяві глав "ЛНР" і "ДНР" на сайті "Луганський інформаційний центр".