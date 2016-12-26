Зобов'язання ПриватБанку перед емітентом його єврооблігацій обміняні на акції банку

Зобов'язання ПриватБанку перед спеціально створеною британською компанією (SPV) - емітентом трьох випусків його облігацій на загальну номінальну суму $595 млн у рамках націоналізації підлягали процедурі bail-in і в період дії у банку тимчасової адміністрації були обміняні на акції додаткової емісії банку, заявляє Національний банк України.

"Відповідно до статті 41.1 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" зобов'язання ПриватБанку перед SPV у період здійснення тимчасової адміністрації були обміняні на акції додаткової емісії банку", - йдеться в повідомленні на сайті центробанку.

Згідно з ним, ніякі виплати у рамках bail-in здійснюватися не будуть, а детальнішу інформацію буде оголошено в установленому порядку.

НБУ уточнює, що йдеться про три випуски облігацій: на $175 млн за ставкою 10,875% із погашенням 28.02.2018, на $200 млн за ставкою 10,25% із погашенням 23.01.2018 і на $220 млн за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав усі акції ПриватБанку державі за 1 грн. "Єврооблігації чомусь потрапили до переліку тих фінансових інструментів, які було переведено в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом із Нацбанком намагатимемося порозумітися з тримачами єврооблігацій, якщо ні, то в судовому порядку доводитимемо правоту", - прокоментував минулого тижня цю ситуацію новий голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак.