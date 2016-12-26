У СБУ раді майбутньому звільненню двох полонених жінок

Радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт вітає рішення "ЛНР"/"ДНР" віддати двох полонених жінок народному депутатові Надії Савченко.

"Ми раді будемо будь-якому звільненню. На результат працює не лише наша Мінська група - експерти, волонтери, громадські діячі. Але ми раді передачі когось із наших громадян через політиків. Фактично найголовніше - це звільнення людей. Головне, щоб "ЛНР"/"ДНР" не використали цього з корисливою метою", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

При цьому Ю.Тандіт наголосив: "Ми не хотіли б, щоб на цьому звільненні двох жінок усе зупинилося".

Відповідаючи на запитання про те, коли цих двох жінок можуть передати Н.Савченко, він сказав: "Не коментуємо цієї інформації, але я думаю, найближчим часом".

Ю.Тандіт також нагадав про ініціативу, з якою виступила українська сторона, - з питання обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

"Ми готові не просто віддати 15 осіб, ми готові віддати 228, щоб забрати 48. Ми радіємо кожному звільненню", - наголосив він.

На запитання про те, чи відбудеться такий обмін до кінця року, радник глави СБУ сказав: "Не загадуватиму, я ніколи не роблю авансових заяв. Тому що це може бути небезпечно, зокрема для тих, хто проводитиме операцію щодо звільнення. Ми не анонсуємо обмінів. Ми просто їх здійснюємо".