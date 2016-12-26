Події

13:50 26.12.2016

Ініціатива ОРДЛО передати заручниць Надії Савченко спрямована на легалізацію "консервів" Кремля в українській владі - Тетерук

Намір ОРДЛО передати українських заручниць народному депутатові України Надії Савченко є частиною сценарію Кремля з легалізації його агентів в українській владі, вважає заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

"Вони сприяють популяризації свого представника в українському парламенті. Це була їхня пряма мова, що Надія Савченко є їхнім представником "ЛНР"/"ДНР" в українському парламенті", - сказав А.Тетерук агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, коментуючи інформацію про наміри голів "ДНР"/"ЛНР" передати народному депутатові Н.Савченко двох полонених жінок.

На його думку, якщо ОРДЛО готові проявити жест доброї волі та відпустити двох українських заручниць, їх слід було б передати українській владі.

"А якщо це є популяризацією їхнього представника, то це штучно сфокусовані умови виключно під Надію Савченко. Це повністю лягає в сценарій Кремля - легалізувати свої "консерви" в українській владі... які були закладені, а тепер розкриваються", - сказав А.Тетерук.

Як повідомлялося, керівники "ДНР"/"ЛНР" заявили про намір передати полонених жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак - "представнику України Надії Савченко".

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