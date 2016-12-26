У Києві знизився рівень загальної захворюваності на грип та ГРВІ

Із 19 по 25 грудня в Києві зареєстровано 46 419 хворих на грип та ГРВІ, що на 4,6% нижче порівняно з минулим тижнем, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Зараз у столиці спостерігається зниження інтенсивності епідпроцесу. Збільшується захворюваність серед дорослих, а серед дітей, навпаки, спостерігається зниження рівня захворюваності на 7,8% порівняно з попереднім тижнем. У структурі захворюваності за 51 тиждень діти становлять 59,4%, переважно хворіють діти віком від 5 до 14 років (14 930 осіб)", - наводить прес-служба КМДА слова М.Поворозника в понеділок.

За його словами, до закладів охорони здоров'я міста з 19 по 25 грудня госпіталізовано 574 людей, із них 266 дітей.

Заступник голови КМДА зазначив, що від початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я проти грипу вакциновано 11 074 людей, із них 2 257 дітей.