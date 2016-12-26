"Укрзалізниця" розраховує в 2017 р. збільшити доходи на 11%

ПАТ "Укрзалізниця" заклала в проект консолідованого фінансового плану на 2017 рік доходи від діяльності в сумі близько 84 млрд грн, що більше за очікувані дані за 2016 рік на 10,9%, при цьому доходи від перевезень вантажів і пасажирів прогнозуються в сумі 75,2 млрд грн, а питома вага доходів від перевезень становить майже 90%.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ПАТ, доходи від діяльності за 2016 рік очікуються в сумі 75,7 млрд грн, що менше за плановий показник на 3,5%, при цьому доходи від перевезень передбачені в сумі 61,6 млрд грн, що менше за план на 7,5%. Зазначене зменшення доходів очікується переважно за рахунок невиконання обсягів транзитних перевезень (-36,5%).

"Як наслідок, діяльність ПАТ "Укрзалізниця" в 2016 році очікується з додатним фінансовим результатом. Негативно впливає на цей показник девальвація гривні, що призводить до додаткових витрат на курсові різниці за зобов'язаннями в іноземній валюті", - додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося з посиланням на голову правління ПАТ Войцеха Бальчуна, "Укрзалізниця" за підсумками вийде на показник прибутку в межах 300 млн грн.

Він зазначав, що раніше було змінено фінансовий план на поточний рік, збільшено кількість ремонтів, розпочалося складання нових вагонів, оновлення рухомого складу, вдосконалення закупівель.

За підсумками січня-вересня 2016 року ПАТ отримало чистий прибуток за українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБО) в розмірі 1,238 млрд грн. Чистий дохід за зазначений період становив 48,889 млрд грн, собівартість реалізованої продукції - 44,481 млрд грн.

ПАТ "Укрзалізниця" забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.