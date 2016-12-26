Події

14:15 26.12.2016

Для початку роботи Мультитрастового фонду відновлення Донбасу необхідно зібрати щонайменше $2 млн

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявляє, що для початку повноцінної роботи Мультитрастового фонду відновлення Донбасу необхідно зібрати щонайменше $2 млн.

"Для запуску роботи фонду необхідно мінімум $2 млн. Тобто, щоб почав працювати секретаріат і вся структура фонду", - сказав міністр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вже досягнуто певних домовленостей з урядами інших країн щодо їхньої фінансової участі в роботі фонду, проте до офіційного оголошення країнами своїх намірів говорити напевно не можна.

В.Черниш зазначив, що проведено переговори з сімома іноземними урядами щодо їх участі у фонді, і вони обіцяли наприкінці 2016-го - на початку 2017 року прийняти рішення, хоча Світовий банк уже оголосив про намір реалізувати окрему програму у рамках фонду в 2017 році на суму $3,6 млн. При цьому такі переговори проводить не лише Україна, а й ООН та Світовий банк.

"Країни ж приймають рішення про виділення коштів, передбачаючи необхідні видатки в державних бюджетах. У нас була попередня домовленість про виділення коштів із Великою Британією та Канадою", - сказав міністр.

Він наголосив, що кошти фонду використовуватимуться відповідно до стандартів Світового банку та ООН, а тому Міністерство з питань тимчасово окупованих територій має намір за підтримки уряду Великої Британії випустити уніфікований довідник із вимогами цих організацій.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю В.Черниша буде оприлюднено у відкритому доступі на головній сторінці сайта "Інтерфакс-Україна".

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