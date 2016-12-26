Запаси вугілля на складах електростанцій України в листопаді зросли на 10,8%

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України впродовж листопада 2016 року збільшилися на 10,8% (на 229,8 тис. тонн) і до 1 грудня становили 2 млн 366,2 тис. тонн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

Зокрема до 1 декабря- 2016 запасів вугілля Г+Д становили 1 млн 245,5 тис. тонн (1 млн 163,1 тис. тонн - до 1 листопада 2016), АШ+тонни - 1 млн 120,7 тис. тонн (973,3 тис. тонн - до 1 листопада- 2016).

Запаси паливневого мазуту на складах електростанцій за листопад знизилися на 7,6% (на 8,1 тис. тонн) - до 115,3 тис. тонн. Найбільші залишки мазуту зберігаються на столичних ТЕЦ- 5 і ТЕЦ- 6 (34,8 тис. тонн і 23,3 тис. тонн), на усіх ГК ТЕС - 40,7 тис. тонн.

Запаси вугілля на складах електростанцій до 1 грудня 2016 року на 5,6% менше, ніж до 1 грудня 2015 року (2 млн 507,1 тис. тонн), тоді як мазуту - більше на 0,7%(114,5 тис. тонн - на 1 грудня- 2015).

Споживання природного газу електростанціями в листопаді- 2016 становило 502,7 млн куб. м проти 293,1 млн куб. м в жовтні- 2016 і 526,4 млн куб. м - в листопаді- 2015.

При цьому в січня-листопаді- 2016 на ЕС і ТЕЦ відвантажено 1 млн 189,4 тис. тонн імпортованого вугілля енергетичних марок, зокрема з ПАР надійшли 424 тис. тонн вугілля, з РФ - 639,5 тис. тонн, з Польщі - 129,2 тис. тонн. У листопаді на електростанції відвантажені 63,6 тис. тонн імпортованого вугілля з РФ, 67 тис. тонн - з ПАР і 48,3 тис. тонн - з Польщі.