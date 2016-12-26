ПриватБанк завершує формування нової управлінської команди

Націоналізований ПриватБанк (Дніпро) завершує формування нової управлінської команди, майже половину з якої складуть діючі менеджери.

Як повідомила прес-служба банку з посиланням на голову правління кредитно-фінансової установи Олександра Шлапака у понеділок, першим заступником голови правління, що відповідатиме за розвиток системи обслуговування корпоративних клієнтів, малого бізнесу, розширення програми мікрокредитування підприємців "КУБ" та співпраця з торговими мережами, призначений Олег Сергєєв.

У повідомленні наголошується, що раніше О. Сергєєв керував Західним регіональним управлінням Приватбанку, а також працював у керівництві інших українських банків.

За даними прес-служби банку, систему управління ризиками банку контролюватиме Олександр Дубровін, який "є на сьогоднішній день одним з найкращих в Україні фахівців цього напряму".

Керівником роздрібного бізнесу банку став Олексій Шабан, який працює в банку понад 20 років, в останні роки очолював напрям обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів.

Членом правління банку та керівником "Центру електронного бізнесу" і напрямом із роботи з Big Data призначений Сергій Харитича, який працював у лабораторії інновацій Приватбанку з моменту її створення.

Членом правління банку, який відповідатиме за розвиток служби безпеки Приватбанку, юридичного напряму та служби фінансового моніторингу призначений Олексій Бережний, який має великий досвід керівництва відповідними підрозділами (раніше керував НБУ департаментом з контролю за банками з питань боротьби з відмиванням грошей).

Заступник голови правління Олександр Дрелинг буде відповідальним за розвиток Back-office, інформаційних технологій і "ПриватМаркет".

Керівником казначейства Приватбанку і куратором інвестиційного бізнесу в його новому правлінні буде заступник голови правління Галина Пахачук, яка в минулому працювала в Міністерстві фінансів, де очолювала департамент боргової та міжнародної фінансової політики.

За даними прес-служби, головним бухгалтером банку призначена Валентина Ярмоленко, напрямом "Аудит" керуватиме В'ячеслав Ветлужський, головним HR-менеджером залишається Ольга Хлиніна, без змін залишається і керівний склад із напрямів маркетингу і менеджменту банку, якими керує Микола Щербина.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку і акціонерів Приватбанку 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію фінустанови.

Обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінювався в межах 116,8-148 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерство фінансів України 21 грудня підписали договір про продаж 100% акцій Приватбанку на 1 грн.