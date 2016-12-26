У новорічну ніч в Україні очікується легкий мороз

Новорічна ніч у Києві, як і по всій території України, буде морозною, опади можливі лише в південних областях, повідомила попередній прогноз начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.

"У новорічну ніч у Києві - без опадів і мороз невеликий, 3-8°, за сьогоднішніми даними, і вдень також буде невеликий мінус 2-3° морозу, без опадів", - повідомила Л. Савченко агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Синоптик зазначила, що середня температура в Україні в ніч на 1 січня 2017 року буде 3-9° морозу, у південних областях очікується невеликий сніг. Вдень 31 грудня очікується від 4° морозу до 2° тепла.