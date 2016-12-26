Суд у Києві розгляне клопотання про дозвіл на заочне досудове розслідування справи Януковича вже у понеділок

Печерський районний суд Києва в понеділок розгляне клопотання слідчого Генеральної прокуратури України про дозвіл на заочне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", засідання розпочнеться о 15.20.

При цьому адвокат Віталій Сердюк продовжує наполягати, що сторона захисту не вважає В. Януковича підозрюваним по цій справі, оскільки, на їх думку, прокуратура не повідомила його про підозру належним чином.

Як повідомлялося, у Генпрокуратурі повідомили, що В. Янукович з 28 листопада є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умиссних діях, вчинені для зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК України.