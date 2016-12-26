Нацрада з телерадіомовлення призначила другу позапланову перевірку телеканалу "СТБ" через ознаки порушення прав дітей

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ПРАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ" через наявність в його ефірі інформації, яка може зашкодити неповнолітній аудиторії.

"В результаті моніторингів з 5 до 9 жовтня та з 7 до 13 листопада 2016 року в ефірі "СТБ" була зафіксована інформацію, яка може зашкодити неповнолітній аудиторії, має ознаки порушення вимог норм законодавства, що стосуються захисту дітей в медіа", - зазначається у повідомлення.

У Нацраді нагадують, що це вже друга позапланова перевірка телеканалу "СТБ", призначена у 2016 році у зв'язку з аналогічними ознаками. Результатом першої перевірки стало оголошення мовцеві 28 липня попередження.

Телеканал "СТБ" входить до найбільшої в Україні медіагрупи StarLightMedia куди входять також телеканали "ICTV", "Новий канал", "М1", "М2", "QTV". У 2015 році сумарна частка телеперегляду каналів StarLightMedia в аудиторії 14-49 років з урахуванням телеканалів М1, М2 і QTV склала 27,33%, що майже в 1,5 рази вище показника найближчого конкурента.