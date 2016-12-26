Жінка, яка загинула під час пожежі на складі секонд-хенду в Києві, працювала на ринку

Жінка, яка загинула при пожежі на складі секонд-хенду на Лісовому масиві в Києві, швидше за все була працівницею ринку, повідомляє столична поліція.

"Під час огляду доступних ділянок місця події співробітники поліції виявили обвуглені останки невстановленої особи. Попередня інформація, що це, найімовірніше, працівниця місцевого ринку", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва в понеділок.

Наразі на місці події працюють співробітники поліції, рятувальники та вибухотехніки для виявлення причин та вогнищ пожежі.

Начальник Деснянського управління поліції столиці Олександр Косовський зазначив, що за цим фактом відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Як повідомлялося, інформація про пожежу на складах секонд-хенду біля станції метрополітену "Лісова" на східній околиці Києва, де розташований торговий комплекс "Даринок", надійшла рятувальникам близько полудня в неділю, 25 грудня. За даними ДСНС, площа пожежі становила близько 2 тис. кв. м.

У зв'язку з пожежею закривалися дві станцій метро на Святошинсько-Броварській (М1) лінії - "Лісова" та "Чернігівська".