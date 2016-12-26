Події

16:50 26.12.2016

СБУ затримала одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася "ДНР"

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася терористична організація "ДНР".

"Наприкінці листопада співробітники спецслужби викрили у столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала функціонувати на тимчасово окупованій території. Правоохоронці встановили, що відсоток від прибутку магазинів бізнесмени платили незаконним установам терористів", - йдеться в повідомленні прес-центру СБ України, оприлюдненому в понеділок.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, одному з топ-менеджерів комерційної структури оголошено про підозру у скоєнні злочину. Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх бізнесменів і менеджерів, причетних до операції.

У прес-центрі СБ України не повідомляють назви мережі супермаркетів, а також не призводять персональних даних арештованого топ-менеджера.

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