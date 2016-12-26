ВСУ просить КС розтлумачити термін "неправосудність" рішення

Верховний суд України просить Конституційний суд надати офіційне тлумачення терміну "неправосудність" рішення, щоб у разі визнання рішення суду таким, українці могли вимагати компенсації.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", текст конституційного подання був схвалений на пленумі Верховного суду в понеділок, його підтримали 11 з 17 голосів.

На брифінгу журналістам голова Верховного суду Ярослав Романюк пояснив, що в ст. 62 Конституції йдеться про те, що у разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує моральну та матеріальну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

"Тобто, йдеться про те, що у випадку, якщо вирок суду буде скасовано... І буде неправосудним, людина отримує право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди від держави. Ця міститься у другому розділі Конституції "Права і свободи громадянина",- сказав він.

За його словами, на сьогоднішній день в процесуальному законі є визначення понять "незаконне судове рішення", "необґрунтоване судове рішення". "Але що таке неправосудне рішення - ніде немає. А оскільки цей термін вживається в Конституції, і Конституційний суд має виключне право давати офіційне тлумачення, то ми і попросили, щоб суд розтлумачив цей термін, щоб надати можливість нашим громадянам звертатися в разі неправосудного засудження до держави з вимогою про відшкодування матеріального і морального збитку", - наголосив Я. Романюк.

Він пояснив, що на сьогоднішній день судові рішення скасовуються у зв'язку з їх незаконністю, необґрунтованістю, а підставою для вимоги відшкодування є саме визнання рішення суду неправосудним.