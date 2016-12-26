Влада Києва у 2017 р. направить 70 млн грн на ремонт тепломереж

Влада Києва має намір в 2017 році направити 70 млн грн зі столичного бюджету на ремонт тепломереж, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

"Ми не виділяли кошти на теплоенергетику. Проте, враховуючи факт завершення контракту з "Київенерго", а сьогоднішній стан обладнання є незадовільний, ми починаємо ремонтувати тепломережі і замінювати їх новими енергозбережними. Виділяємо 70 млн грн на ремонт найбільш аварійних теплових мереж. Маємо поміняти близько 15 км за ці гроші", – сказав він на прес-брифінгу в понеділок у Києві.

П. Пантелєєв також сказав, що в 2017 році після завершення дії угоди ПАТ "Київенерго" з управління столичними тепловими мережами місто може тимчасово взяти на себе функції з управління такими активами, доки триватиме пошук нового інвестора.

"Функції "Київенерго" виконуватиме муніципальна структура, водночас паралельно ми шукатимемо інвестора. Як нам бачиться, це може бути потужна міжнародна компанія, яка на конкурсних умовах зможе зайти і ефективно управляти енергетикою Києва. Враховуючи, що теплоенергетика в країні збиткова, особливо охочих немає. Ми усвідомлюємо, що місту потрібно буде взяти цей тягар на свої плечі і спробувати зробити краще, ніж це було до цього", – зазначив заступник голови КМДА.

За словами П. Пантелєєва, в 2017 році столична влада планує направити 15,9 млн грн на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП), лічильників тепла та впровадження системи дистанційного регулювання теплопостачання в установах бюджетної сфери.

"Ми плануємо створити систему, яка з допомогою дистанційного управління регулюватиме споживання тепла школами, дитсадками. Все здійснюватиметься автоматизовано: ми бачитимемо температуру в класах, групах, регулюватимемо постачання тепла, забезпечуючи комфорт. Ми хочемо мати цю систему вже в наступному році", – зазначив він.

Крім того, повідомив П. Пантелєєв, в кількох бюджетних установах Києва передбачається запровадити альтернативні джерела енергії – сонячні колектори, панелі, теплові насоси. На їх термомодернізацію буде виділено 30 млн грн.

Крім цього, до 30 млн грн з20 млн грн в 2016 році зростатиме фінансування міської програми утеплення багатоквартирних житлових будинків "70 на 30" для організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

"У нас з'явилася нова програма "70 на 30" для всіх житлових будинків (без управління ОСББ та ЖБК – ІФ), - додав чиновник. - Тобто, всі наші звичайні будинку зможуть отримати 70% коштів на будь-які роботи капітального ремонту, які переважно так чи інакше прив'язані до енергозбереження. На цю програму вже виділено 10 млн грн".

За його даними, на встановлення ІТП у багатоквартирних житлових будинках Києва в 2017 році передбачено 35 млн грн, на завершення програми установки лічильників тепла – 26,8 млн грн.