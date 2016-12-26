Розслідування бійки на будринку в Києві ведеться за 3 статтями КК

Прокуратура міста Києва взяла на контроль розслідування конфлікту, що стався 23 грудня під час знесення МАФів на будівельному ринку "Харківський" (Дарницький р-н), що супроводжувався хуліганськими діями та знищенням майна.

Як повідомляє в понеділок прес-служба прокуратури м. Києва, за дорученням прокурора столиці Романа Говди, розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватимуть слідче управлінням ГУ Нацполіції України в м. Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Для швидкого і об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні створено посилену слідчо-оперативну групу та групу прокурорів.

В інформації зазначається, що у зв'язку з подіями, що відбулися в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) внесено відомості за ч. 2 ст. 296 (хуліганство), ст. 356 (самоправство) і за ст 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У міській прокуратурі нагадали, що вранці 23 грудня представники будівельного ринку ТОВ "Козак", залучені для звільнення торговельного майданчика, з допомогою спецтехніки розпочали демонтаж МАФів, розташованих на території ринку.

"При спробі знесення цих конструкцій між підприємцями та представниками ринку сталася сутичка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту невстановленими особами було застосовано сльозогінний газ, засоби пожежогасіння, камені і палиці щодо представників обох сторін", - йдеться в повідомленні.